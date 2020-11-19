Как выглядят турнирные таблицы всех групп после последнего тура Лиги наций

19 ноября, 2020, 07:37

Национальные команды Италии, Бельгии, Франции и Испании сыграют в "Финале четырех" Лиги наций-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Финал четырех" примет победитель квартета А1 - Италия. Матчи состоятся осенью 2021-го года. Пары определит слепой жребий. Победители полуфиналов выйдут в финал, а национальные команды, которые проигрывают - поборются в очной встрече за 3 место.

За трофей Лиги наций поборются сборные Италии, Бельгии, Франции и Испании. Получит ли победитель право сразу квалифицироваться на чемпионат мира-2022 в Катаре - пока неизвестно.

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая команда, наоборот, вылетает в низшую лигу.

* Матч Швейцария-Украина не был сыгран по ряду положительных тестов на коронавирус в украинских футболистов. Врач кантона Люцерн запретил проведение встречи. УЕФА работает над решением проблемы.

Турнирные таблицы всех групп Лиги наций-2020

Лига А:

Лига B:

Лига C:

Лига D:

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