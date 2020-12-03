Лига Европы: как выглядит турнирная таблица после сенсационной победы "Зари" над "Лестером"
3 декабря, 2020, 23:48
После 5-го тура группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" находится на третьей строчке группы G
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В 5-м туре "Заря" победила "Лестер" (1:0) в Запорожье, а "Брага" выиграла в АЕКа (2:4) в Афинах.
После 5-го тура "Заря" имеет 6 баллов и занимает третье место в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 10 очков, вместе с "Лестером" занимает первое-второе место. Греческий АЕК идет последним.
В последнем туре "Заря" встретится с "Брагой". Однако этот матч уже не имеет турнирного значения, поскольку португальцы недосягаемы для украинского клуба.
- 3 декабря в 5-м туре группового раунда Лиги Европы луганская "Заря" победила английский "Лестер" со счетом 1: 0 .
- В другом матче португальский "Брага" победила греческий АЕК со счетом 2: 4.
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