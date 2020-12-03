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Espreso.tvСпортКапитан "Реала" бросил в Instagram вызов Макгрегору

Капитан "Реала" бросил в Instagram вызов Макгрегору


фото: Getty Images
Футболист "Реала" испанец Серхио Рамос в шутку вызвал на поединок ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора

Об этом Рамос написал в Instagram.

Испанский защитник мадридского клуба выложил видео из тренажерного зала и "бросил вызов" бойцу UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Конору Макгрегору.

"Когда будешь готов, Конор МакГрегор", - написал Рамос.

Ирландец немедленно ответил на вызов.

"Будь готов, мой брат Серхио! Нас ждет великая битва", - написал Макгрегор.

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