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Espreso.tvОбществоГенассамблея ООН планирует сессию по реагированию на угрозы коронавируса

Генассамблея ООН планирует сессию по реагированию на угрозы коронавируса

Генеральная ассамблея ООН проведет в ближайшие дни сессию относительно ответа на вызовы COVID-19

Об этом сообщает Укринформ .

"Пандемия COVID-19 стала не только самой глобальным кризисом в области здравоохранения за все 75 лет с момента создания ООН. Она также превратилась в гуманитарную социально-экономический кризис", - заявили в ООН.

Кроме представителей государств, в сессии примут участие генсек ООН, президенты Генассамблеи, Экономического и социального совета, глава ВОЗ, а также представители международных организаций.

Планируется, что Украину будет представлять глава МИД Дмитрий Кулеба.

  • ООН приняла резолюцию , призывающую оказать помощь сотням тысяч моряков, застрявших в море из-за пандемии COVID-19.

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