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400 тыс. моряков застряли в море из-за коронавируса, - ООН

ООН приняла резолюцию, призывающую оказать помощь сотням тысяч моряков, застрявших в море из-за пандемии COVID-19

Об этом сообщает Радио Свобода.

В резолюции ООН призывает правительства обеспечить смену морских экипажей.

Около 400 тыс. из 2 млн мореплавателей застряли на суднах.

"Сегодня сотни тысяч моряков застряли на борту своих судов. Из-за ограничений на передвижение и закрытия границ они не могут покинуть свои корабли и вернуться домой после долгих месяцев непрерывной работы. Они физически и морально истощены", - заявила дипломат Европейского Союза Пегги Виссерс.

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