Усик пообещал сорвать бой за титул абсолютного чемпиона мира между Джошуа и Фьюри
Об этом Усик заявил на своем канале в YouTube.
По его словам, он не собирается отказываться от права на бой с Энтони Джошуа, чтобы британец смог боксировать за титул абсолютного чемпиона мира с другим британцем - Тайсоном Фьюри.
"В следующем бою хочу боксировать за чемпионский пояс. Знаю, что Джошуа и Фьюри хотят провести между собой бой. Пусть боксируют, но я претендент на пояс WBO и хочу его получить. Понимаю, что они хотят сделать громкий бой за объединение поясов с обязательным реваншем. Но я на очереди. Давайте будем разговаривать, оставляйте пояс WBO и проводите свой бой ", - сказал Усик.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джошуа также является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Тайсон Фьюри владеет поясом WBC (Всемирного боксерского совета).
Чтобы бой Джошуа - Фьюри имел статус поединка за титул абсолютного чемпиона мира, необходимо, чтобы на кону стояло четыре пояса.
- Напомним, 3 декабря Александр Усик заявил, что его не устраивают финансовые условия , предложенные промоутерской компанией K2 Promotions.
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