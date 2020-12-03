Усик пообещал сорвать бой за титул абсолютного чемпиона мира между Джошуа и Фьюри

3 декабря, 2020, 09:42

Украинский боксер Александр Усик заявил, что не откажется от статуса обязательного претендента на титул WBO, которым владеет британец Энтони Джошуа

Об этом Усик заявил на своем канале в YouTube.

По его словам, он не собирается отказываться от права на бой с Энтони Джошуа, чтобы британец смог боксировать за титул абсолютного чемпиона мира с другим британцем - Тайсоном Фьюри.

"В следующем бою хочу боксировать за чемпионский пояс. Знаю, что Джошуа и Фьюри хотят провести между собой бой. Пусть боксируют, но я претендент на пояс WBO и хочу его получить. Понимаю, что они хотят сделать громкий бой за объединение поясов с обязательным реваншем. Но я на очереди. Давайте будем разговаривать, оставляйте пояс WBO и проводите свой бой ", - сказал Усик.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джошуа также является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Тайсон Фьюри владеет поясом WBC (Всемирного боксерского совета).

Чтобы бой Джошуа - Фьюри имел статус поединка за титул абсолютного чемпиона мира, необходимо, чтобы на кону стояло четыре пояса.

Напомним, 3 декабря Александр Усик заявил, что его не устраивают финансовые условия , предложенные промоутерской компанией K2 Promotions.

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