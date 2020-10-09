Двое свидетелей подтвердили причастность Мангера и Левина к убийству Гандзюк

Об этом сообщает УНИАН.

"Было допрошены свидетели Павла Пилипенко - бывшего члена "Правого сектора" и бизнесмена Сергея Брагу. В частности, Пилипенко рассказал, что стал свидетелем разговора, как Левин говорил Сергей Торбин (непосредственный организатор нападения на Гандзюк, что нужно "для Николаевич" (Мангера) осуществить нападение на Гандзюк ", - говорится в сообщении.

По его словам, он стал свидетелем еще одного разговора, в котором Левин сказал, что "это Гандзюк задолбала, надо ее облить зеленкой или фекалиями".

Кроме того, Пилипенко стал свидетелем еще одного разговора между Торбиным и Левиным. В этом разговоре Левин интересуется, когда будет выполнен заказ по нападению на Гандзюк, на что Торбин ответил, что "все нормально. Люди работают".

Другой свидетель - Брага, фактически повторил показания, которые дал Пилипенко, в частности, он рассказал, что в приемную народного депутата 8 созыва Николая Паламарчука в Херсоне зашел Левин и, обращаясь к Торбину, сказал, что "это Гандзюк уже задолбала и ее надо люстрировать , что нужно собрать людей, потому что мы с Николаевичем хотим, чтобы ее облили зеленкой или фекалиями ".

Так же как и предыдущий свидетель, Брага также сказал, что слышал, как Левин интересовался у Торбина, когда будет выполнен заказ, поскольку "Николаевич волнуется". Он также напомнил Торбин, что "вы уже взяли деньги". На это Торбин ответил, что "все нормально, люди работают".

В свою очередь, адвокаты Мангера и Левина считают эти показания ложными, что они были даны под давлением прокуратуры, которая пообещала обоим фигурантам смягчение или избежание наказания в другом уголовном производстве по массовых беспорядков в городе Алешки Херсонской области.

Сегодня суд не рассматривал удлинение пресечения для Мангера, поскольку судья Юлия Иванина согласилась на ходатайство его защитников перенести рассмотрение этого ходатайства в связи с тем, что 15 октября утром апелляционная инстанция должна рассмотреть жалобу защитников Мангера на действующую для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Таким образом, увеличение пресечения суд начнет рассматривать 15 октября в 15:00.

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