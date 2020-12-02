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Зеленский подписал закон о создании Государственного аграрного реестра


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №985-IX о создании Государственного аграрного реестра, который упростит предоставление целевой государственной поддержки сельхозпроизводителям

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно закону Государственный аграрный реестр будет вестись за счет средств государственного бюджета и интегрировать в себе сведения о производителях сельскохозяйственной продукции. В частности, их имущественные, земельные, экологические, трудовые, финансово-кредитные и другие права. При этом документ предусматривает добровольное внесение сведений сельхозпроизводителями в реестр.

Кроме того, закон расширяет круг потенциальных получателей государственной поддержки. В частности, предусматривается возможность поддержки предприятий, которые занимаются аквакультурой, ведут органическое производство, используют орошение, выращивают овощи, плоды и ягоды. Также вводится возможность поддержки производителей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Законом также предусмотрено формирование "единого кабинета агрария", что позволит получать государственные сервисы, взаимодействовать с реестрами и кадастрами, в частности при регистрации земельных участков или исправлении ошибок в Государственном земельном кадастре.

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