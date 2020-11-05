В Украине создадут Государственный аграрный реестр: Рада приняла закон

5 ноября, 2020, 16:31

Верховная Рада одобрила проект закона №3295, который предусматривает создание Государственного аграрного реестра

Соответствующее решение поддержал 281 народный депутат, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту пояснительной записки, документ предусматривает предоставление определений, которые необходимы для надлежащего функционирования системы государственной поддержки; определение принципов, на которых предоставляется государственная поддержка агропромышленным производителям; введение законодательных оснований для функционирования Государственного аграрного реестра; предоставление права на получение бюджетной животноводческой дотации субъектам, которые занимаются козоводством и аквакультурой; уточнение положений по исправлению ошибок Государственного земельного кадастра с использованием программного обеспечения Государственного аграрного реестра.

Отмечается, что создание единой государственной информационной системы, содержащей сведения о производителях сельскохозяйственной продукции и обеспечивающей администрирование государственной поддержки (Государственный аграрный реестр) упростит регистрацию сельхозпроизводителей для получения господдержки. Кроме того, это позволит автоматически проверять их статус через другие госреестры и кадастры, позволит оценить эффективность мер поддержки.

Проект закона также предусматривает создание "единого кабинета агрария", который позволит получать государственные сервисы, взаимодействовать с реестрами, в частности при регистрации земельных участков или исправлении ошибок в государственном земельном кадастре.

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