В Киеве зафиксировано 1735 новых случаев COVID-19

2 декабря, 2020, 12:53

В столице 74 012 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

За сутки 16 человек умерли. За период пандемии умерли 1339 киевлян.

Заболели: 922 женщины, 684 мужчины, 57 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 10 месяцев до 17 лет.

Среди заболевших 69 медиков.

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В больницы прошедшие сутки госпитализированы 77 пациентов.

Рекорд по количеству людей, выздоровевших за сутки - 511 человек. Всего переболело 23 763 жителя Киева.