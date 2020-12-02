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Espreso.tvОбществоВ Киеве зафиксировано 1735 новых случаев COVID-19

В Киеве зафиксировано 1735 новых случаев COVID-19


фото: reuters
В столице 74 012 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

За сутки 16 человек умерли. За период пандемии умерли 1339 киевлян.

Заболели: 922 женщины, 684 мужчины, 57 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 10 месяцев до 17 лет.

Среди заболевших 69 медиков.

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В больницы прошедшие сутки госпитализированы 77 пациентов.

Рекорд по количеству людей, выздоровевших за сутки - 511 человек. Всего переболело 23 763 жителя Киева.

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