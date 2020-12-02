В Украине в течение суток - 13 141 случай COVID-19, умерли 169 человек

2 декабря, 2020, 08:34

По состоянию на утро среды, 2 декабря, в Украине зафиксировано 758 264 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 12 717 - летальные, 369 054 человека выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение дня 1 декабря был зафиксирован 13 141 случай коронавируса (из них дети - 744, медработники - 579), 169 пациентов умерли, 13 882 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 74 012 случаев;

Винницкая область - 17 715 случаев;

Волынская область - 24 791 случай;

Днепропетровская область - 40 148 случаев;

Донецкая область - 23 752 случая;

Житомирская область - 30 233 случая;

Закарпатская область - 23 646 случаев;

Запорожская область - 32 555 случаев;

Ивано-Франковская область - 37 546 случаев;

Киевская область - 39 503 случая;

Кировоградская область - 5506 случаев;

Луганская область - 6467 случаев;

Львовская область - 47 477 случаев;

Николаевская область - 19 448 случаев;

Одесская область - 46 985 случаев;

Полтавская область - 23 291 случай;

Ривненская область - 31 798 случаев;

Сумская область - 30 354 случая;

Тернопольская область - 28 375 случаев;

Харьковская область - 56 361 случай;

Херсонская область - 10 659 случаев;

Хмельницкая область - 30 228 случаев;

Черкасская область - 24 046 случаев;

Черновицкая область - 34 150 случаев;

Черниговская область - 19 218 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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