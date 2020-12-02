В Украине в течение суток - 13 141 случай COVID-19, умерли 169 человек
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение дня 1 декабря был зафиксирован 13 141 случай коронавируса (из них дети - 744, медработники - 579), 169 пациентов умерли, 13 882 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
г. Киев - 74 012 случаев;
Винницкая область - 17 715 случаев;
Волынская область - 24 791 случай;
Днепропетровская область - 40 148 случаев;
Донецкая область - 23 752 случая;
Житомирская область - 30 233 случая;
Закарпатская область - 23 646 случаев;
Запорожская область - 32 555 случаев;
Ивано-Франковская область - 37 546 случаев;
Киевская область - 39 503 случая;
Кировоградская область - 5506 случаев;
Луганская область - 6467 случаев;
Львовская область - 47 477 случаев;
Николаевская область - 19 448 случаев;
Одесская область - 46 985 случаев;
Полтавская область - 23 291 случай;
Ривненская область - 31 798 случаев;
Сумская область - 30 354 случая;
Тернопольская область - 28 375 случаев;
Харьковская область - 56 361 случай;
Херсонская область - 10 659 случаев;
Хмельницкая область - 30 228 случаев;
Черкасская область - 24 046 случаев;
Черновицкая область - 34 150 случаев;
Черниговская область - 19 218 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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