Тренер "Милана" оправился после коронавируса

2 декабря, 2020, 20:02

Главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиола получил отрицательный тест на коронавирус

Об этом сообщает ua-football.com.

Пиолы получил отрицательный тест на коронавирус и уже завтра, 3 декабря, сможет управлять "Миланом" в матче Лиги Европы против шотландского "Селтика".

"Вчера вечером мне сказали, что мой тест отрицательный и всю ночь мне было трудно заснуть. Мне очень хочется вернуться в команду - меня не было долгих 18 дней. Хочу поблагодарить руководство клуба, которое быстро решило все вопросы, позволив мне комфортно работать удаленно. Спасибо всем болельщикам, которые поддержали меня, и огромное спасибо команде - игроки заставили меня гордиться ", - заявил Стефано Пиола.

Тренер пропустил три последних матча "Милан". За это время "россонеры" одержали две победы и один раз сыграли вничью. Командой руководил Даниеле Бонера.

30 ноября стало известно, что голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма не планирует покидать итальянский топ-клуб в конце этого сезона.