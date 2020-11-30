Самый дорогой футболист Италии решил остаться в "Милане"
Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в twitter со ссылкой на DAZN.
В конце этого сезона у голкипера заканчивается контракт с "Миланом". Доннарумма не хочет покидать свой клуб и хочет продолжить сотрудничество.
"Мой агент проведет переговоры с клубом. Мино Райола знает, что именно он должен сделать. Посмотрим на решение клуба. Конечно, я хочу надолго остаться в "Милане". Я хочу как можно дольше наслаждаться моментом", - сказал Доннарумма.
21-летний итальянец выступает за "Милан" с 2015-го года. Он дебютировал за основной состав, когда ему было 16. Доннарумма является воспитанником "россонери". На его счету 217 матчей, в том числе 78 "на ноль".
Ориентировочная трансферная стоимость Джанлуиджи Доннарумма составляет 60 млн евро, что является наивысшим показателем среди итальянцев. Он является пятым самым дорогим голкипером мира.
Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2020
- В марте сообщалось, что вратарь итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может перейти в английский "Манчестер Юнайтед".
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