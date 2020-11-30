 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортСамый дорогой футболист Италии решил остаться в "Милане"

Самый дорогой футболист Италии решил остаться в "Милане"


фото: Getty Images
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма не планирует покидать итальянский топ-клуб в конце этого сезона

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в twitter со ссылкой на DAZN.

В конце этого сезона у голкипера заканчивается контракт с "Миланом". Доннарумма не хочет покидать свой клуб и хочет продолжить сотрудничество.

"Мой агент проведет переговоры с клубом. Мино Райола знает, что именно он должен сделать. Посмотрим на решение клуба. Конечно, я хочу надолго остаться в "Милане". Я хочу как можно дольше наслаждаться моментом", - сказал Доннарумма.

21-летний итальянец выступает за "Милан" с 2015-го года. Он дебютировал за основной состав, когда ему было 16. Доннарумма является воспитанником "россонери". На его счету 217 матчей, в том числе 78 "на ноль".

Ориентировочная трансферная стоимость Джанлуиджи Доннарумма составляет 60 млн евро, что является наивысшим показателем среди итальянцев. Он является пятым самым дорогим голкипером мира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

30 ноября, 2020 понедельник

29 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать