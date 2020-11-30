Самый дорогой футболист Италии решил остаться в "Милане"

30 ноября, 2020, 17:32

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма не планирует покидать итальянский топ-клуб в конце этого сезона

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в twitter со ссылкой на DAZN.

В конце этого сезона у голкипера заканчивается контракт с "Миланом". Доннарумма не хочет покидать свой клуб и хочет продолжить сотрудничество.

"Мой агент проведет переговоры с клубом. Мино Райола знает, что именно он должен сделать. Посмотрим на решение клуба. Конечно, я хочу надолго остаться в "Милане". Я хочу как можно дольше наслаждаться моментом", - сказал Доннарумма.

21-летний итальянец выступает за "Милан" с 2015-го года. Он дебютировал за основной состав, когда ему было 16. Доннарумма является воспитанником "россонери". На его счету 217 матчей, в том числе 78 "на ноль".

Ориентировочная трансферная стоимость Джанлуиджи Доннарумма составляет 60 млн евро, что является наивысшим показателем среди итальянцев. Он является пятым самым дорогим голкипером мира.

Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2020

В марте сообщалось, что вратарь итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может перейти в английский "Манчестер Юнайтед".