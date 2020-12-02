Шмыгаль назвал сумму расходов на медицину в проекте госбюджета-2021

2 декабря, 2020, 15:31

На финансирование медицины в проект государственного бюджета Украины на 2021год заложено 161 млрд грн, что на 30 млрд грн больше, чем в 2020 году

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.

"Медицинская отрасль. На следующий год у нас будут рекордные расходы в размере 161 млрд грн, что на 30 млрд больше, чем в этом году. Но почти на 65 млрд больше, чем в 2019-м. То есть фактически за 2 года финансирование медицины вырастет на 60%. Зарплаты всех медиков в следующем году будут повышены на 30% ", - говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, для Национальной службы здоровья предусмотрено 16 млрд грн. Еще 2,6 млрд грн предусмотрено на вакцинацию от коронавируса. Шмыгаль отметил, что больницы будут обеспечены всем необходимым.

Кроме того, добавил премьер, правительство также ведет переговоры с международными партнерами для получения дополнительного финансирования, чтобы купить большие объемы вакцины.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что на финансирование медицины в следующем году, по расчетам Министерства здравоохранения, требуется не менее 296 млрд грн.

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