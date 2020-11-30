Санду выступила за отставку правительства и досрочные выборы парламента Молдовы
30 ноября, 2020, 15:50
Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду выступает за отставку правительства и проведения досрочных парламентских выборов
Об этом Санду сообщила на большой пресс конференции, передает newsmaker.md.
"Эти выборы дали нам мандат на борьбу с коррупцией. Нам нужны досрочные выборы, чтобы мы очистили парламент и отправили в отставку правительство", - заявила она.
По словам Санду, граждане проголосовали не только против президента Игоря Додона, но и против его правительства.
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