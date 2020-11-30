 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоСанду выступила за отставку правительства и досрочные выборы парламента Молдовы

Санду выступила за отставку правительства и досрочные выборы парламента Молдовы


фото: reuters
Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду выступает за отставку правительства и проведения досрочных парламентских выборов

Об этом Санду сообщила на большой пресс конференции, передает newsmaker.md.

"Эти выборы дали нам мандат на борьбу с коррупцией. Нам нужны досрочные выборы, чтобы мы очистили парламент и отправили в отставку правительство", - заявила она.

По словам Санду, граждане проголосовали не только против президента Игоря Додона, но и против его правительства.

Читайте также: Названа дата инаугурации Санду

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

30 ноября, 2020 понедельник

29 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать