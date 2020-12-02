Российский рэпер Баста собрался с концертами в Украину. Ранее ему запрещали въезд за посещение Крыма

2 декабря, 2020, 10:26

Российский рэпер Баста, которому ранее был запрещен въезд в Украину из-за незаконных поездок в аннексированный Крым, анонсировал концерты в Киеве

Об этом говорится в сообщении концертного агентства Concert.ua y Facebook.

Его выступления запланированы на 25 и 26 июня в киевском клубе Stereo Plaza.

В комментариях часть людей возмутилась из-за того, что Баста посещал Крым и ему ранее был запрещен въезд в страну.

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в 2015 году нарушил установленный порядок пересечения государственной границы Украины во время поездок в оккупированный Крыму, где он давал концерты.

9 сентября 2017 года россиянину Вакуленко запретили въезд в Украину сроком на три года.

В сентябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что запрет Вакуленко на въезд отменен по представлению СБУ.

СБУ объяснила отмену запрета российскому рэперу Басте на въезд в Украину отсутствием сведений о новых нарушениях украинского законодательства в течение трех лет действия санкции.