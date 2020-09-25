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Espreso.tvОбществоНет данных о новых нарушениях: СБУ пояснила разрешение российскому рэперу Басте въезжать в Украину

Нет данных о новых нарушениях: СБУ пояснила разрешение российскому рэперу Басте въезжать в Украину

СБУ объяснила отмену запрета российскому рэперу Басте на въезд в Украину отсутствием сведений о новых нарушениях украинского законодательства в течение трех лет действия санкции

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Радио Свобода".

"В августе 2017-го было принято решение о запрете въезда в Украину указанном гражданину РФ сроком на три года. Учитывая то, что за этот период данных о совершении последним действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено ... принято решение об отмене запрета ", - пояснили в СБУ.

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в 2015 году нарушил установленный порядок пересечения государственной границы Украины во время поездок в оккупированный Крым, где он давал концерты.

9 сентября 2017 года россиянину Вакуленко запретили въезд в Украину на три года.

В сентябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что запрет Вакуленко на въезд отменен по представлению СБУ.

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