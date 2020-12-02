Россияне обстреляли позиции ООС под Водяным и провели дистанционное минирование территории, - штаб
Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Михаил Шаравара на брифинге.
"По состоянию на 12:00 текущих суток, зафиксировано два случая нарушения договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы. Вблизи Водяного противник применил автоматический станковый гранатомет. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2 ", - сказал спикер.
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В штабе отметили, что за текущие сутки, по состоянию на 12:00 в украинских войсках не зафиксировано никаких потерь.
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