Россияне обстреляли позиции ООС под Водяным и провели дистанционное минирование территории, - штаб

2 декабря, 2020, 15:32

В течение первой половины дня враг из гранатомета обстрелял украинские позиции под Водяным и провел дистанционное минирование территории

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Михаил Шаравара на брифинге.

"По состоянию на 12:00 текущих суток, зафиксировано два случая нарушения договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы. Вблизи Водяного противник применил автоматический станковый гранатомет. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2 ", - сказал спикер.

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В штабе отметили, что за текущие сутки, по состоянию на 12:00 в украинских войсках не зафиксировано никаких потерь.

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