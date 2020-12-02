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Сутки в зоне ООС: оккупанты дважды обстреляли украинских военных

Во вторник, 1 декабря, российские войска в зоне проведения Операции объединенных сил дважды нарушили мирные договоренности

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Из стрелкового оружия захватчики обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку от населенного пункта Катериновка, из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия - в районе Попасной.

"Провокационные враждебные выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали", - отметили в штабе ООС.

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