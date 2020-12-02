Сутки в зоне ООС: оккупанты дважды обстреляли украинских военных

2 декабря, 2020, 07:23

Во вторник, 1 декабря, российские войска в зоне проведения Операции объединенных сил дважды нарушили мирные договоренности

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Из стрелкового оружия захватчики обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку от населенного пункта Катериновка, из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия - в районе Попасной.

"Провокационные враждебные выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали", - отметили в штабе ООС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb