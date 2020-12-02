Прошло всего 3 дня: пилота Формулы-1 выписали из больницы после ужасной аварии

2 декабря, 2020, 18:10

Пилот команды "Хаас Рейсинг" Ромен Грожан выписан из больницы через три дня после аварии на Гран-при Бахрейна

Об этом сообщает SportArena .

В воскресенье, 29 ноября, машина Грожана влетела в барьеры на первом круге гонки, после чего его болид оказался охвачен огнем. Удар получился настолько сильным, что машину буквально разорвало на части - отсек стоял в одном месте, кокпит и капсула безопасности - в другом.

После аварии Ромена Грожана немедленно госпитализировали с ожогами ладоней и лодыжек. Француз провел в медицинском учреждении всего 3 дня. Далее он продолжит лечение в домашних условиях.

Из-за полученных травм Грожан пропустит Гран-при Сахир 6 декабря - француза заменит Пьетро Фиттипальди.

Напомним, 29 ноября во время этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 в Бахрейне от удара загорелся болид Романа Грожана, французского пилота "Хаас" госпитализировали с ожогами .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb