Прошло всего 3 дня: пилота Формулы-1 выписали из больницы после ужасной аварии
Об этом сообщает SportArena .
В воскресенье, 29 ноября, машина Грожана влетела в барьеры на первом круге гонки, после чего его болид оказался охвачен огнем. Удар получился настолько сильным, что машину буквально разорвало на части - отсек стоял в одном месте, кокпит и капсула безопасности - в другом.
После аварии Ромена Грожана немедленно госпитализировали с ожогами ладоней и лодыжек. Француз провел в медицинском учреждении всего 3 дня. Далее он продолжит лечение в домашних условиях.
Из-за полученных травм Грожан пропустит Гран-при Сахир 6 декабря - француза заменит Пьетро Фиттипальди.
- Напомним, 29 ноября во время этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 в Бахрейне от удара загорелся болид Романа Грожана, французского пилота "Хаас" госпитализировали с ожогами .
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