Кабмин выделил средства на закупку лекарств для тяжелобольных COVID-19

27 ноября, 2020, 11:49

Кабинет министров выделил средства на закупку препаратов "тоцилизубам" и "иммуноглобулин человека нормальный" для пациентов с тяжелым течением COVID-19

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает Еспресо.TV.

"Уже принято постановление о выделении средств на приобретение некоторых очень важных и очень дорогостоящих лекарственных препаратов, которые необходимы для лечения больных с тяжелым течением болезни. Это относительно препаратов "Тоцилизумаб" и "иммуноглобулин человека нормальный", - сказала Садовьяк.

Она отметили, что как только эти деньги будут выделены, МЗ сможет закупить эти препараты и направить их в регионы.

"Уверена, что это поможет на местах больницам быстрее среагировать предоставлением помощи, поскольку в их арсенале будет все необходимое, в том числе необходимые дорогостоящие средства, которые, к сожалению, мы часто слышали эти жалобы и вопросы от пациентов, то они вынуждены были покупать их за свой счет ", - пояснила заместитель министра.

Так, по ее словам этот вопрос пока урегулирован и ожидаются закупки препаратов для дальнейшего распределения в регионы.

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