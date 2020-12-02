НАБУ назвал отстранение Венедиктовой прокуроров САП перед вручением подозрения Татарову "давлением на следствие"
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
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В НАБУ отметили, что их детективы и прокуроры САП не смогли в предусмотренные законом сроки осуществить запланированные следственные и процессуальные действия, а именно - сообщить о подозрении еще одному, уже третьему, вероятному участнику указанного преступления - экс-топ-чиновнику государственной компании "УкрБуд", действующему заместителю главы офиса президента Олегу Татарову.
"Национальное бюро убеждено, что эта ситуация - продолжение сознательного давления на следствие, ведь за последние полгода Офис Генерального прокурора прибегает к подобным действиям не впервые", - подчеркнули в ведомстве.