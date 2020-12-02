НАБУ назвал отстранение Венедиктовой прокуроров САП перед вручением подозрения Татарову "давлением на следствие"

2 декабря, 2020, 17:35

В НАБУ заявили, что Офис генерального прокурора не впервые заменяет прокуроров по делу перед тем, как САП планирует вручить кому-то подозрение

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Вечером 1 декабря 2020 Генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины ", - говорится в повиомленни.

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В НАБУ отметили, что их детективы и прокуроры САП не смогли в предусмотренные законом сроки осуществить запланированные следственные и процессуальные действия, а именно - сообщить о подозрении еще одному, уже третьему, вероятному участнику указанного преступления - экс-топ-чиновнику государственной компании "УкрБуд", действующему заместителю главы офиса президента Олегу Татарову.

"Национальное бюро убеждено, что эта ситуация - продолжение сознательного давления на следствие, ведь за последние полгода Офис Генерального прокурора прибегает к подобным действиям не впервые", - подчеркнули в ведомстве.