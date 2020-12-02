Милованов: Украине не стоит ожидать от МВФ списания долгов

2 декабря, 2020, 19:22

Советник главы Офиса президента, бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что Украине не стоит ожидать от МВФ списания долгов, ведь она не настолько бедная страна

Об этом он заявил в интервью LB.ua

На вопрос о возможности списания МВФ долгов для Украины, ответил: "По-моему, мы недостаточно бедная страна для этого. Насколько я знаю, в эту квалификацию мы не попадаем".

Милованов отметил, что долги Украина должна выплатить и защищены расходы бюджета тоже выплатит.

"Никто не говорит, что проблемы нет и ситуация простая. Что стать в стороне и курить бамбук. Нет. Минфину очень трудно, ему нужно отработать, и, я думаю, он справится", - добавил он.

Напомним, глава Минфина Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд не станет предоставлять Украине чрезвычайную финансовую помощь , чтобы покрыть дефицит бюджета.

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