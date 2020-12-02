 
РУСУКР
live
Espreso.tvЭкономикаМилованов: Украине не стоит ожидать от МВФ списания долгов

Милованов: Украине не стоит ожидать от МВФ списания долгов

Советник главы Офиса президента, бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что Украине не стоит ожидать от МВФ списания долгов, ведь она не настолько бедная страна

Об этом он заявил в интервью LB.ua

На вопрос о возможности списания МВФ долгов для Украины, ответил: "По-моему, мы недостаточно бедная страна для этого. Насколько я знаю, в эту квалификацию мы не попадаем".

Милованов отметил, что долги Украина должна выплатить и защищены расходы бюджета тоже выплатит.

"Никто не говорит, что проблемы нет и ситуация простая. Что стать в стороне и курить бамбук. Нет. Минфину очень трудно, ему нужно отработать, и, я думаю, он справится", - добавил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 декабря, 2020 среда

больше новостей

2 декабря, 2020 среда

1 декабря, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать