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Espreso.tvОбществоЛокдаун: Немчинов объяснил, планируют ли закрывать международное сообщение

Локдаун: Немчинов объяснил, планируют ли закрывать международное сообщение

Министр Кабинет министров Олег Немчинов рассказал, планируют ли закрывать междугороднее и международное сообщение

Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24", передает "РБК-Украина".

"Если будут приниматься решения о дополнительных карантинных ограничениях, на сколько я видел выводы экспертов, то об остановке междугороднего или международного транспорта речи не идет", - рассказал он.
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