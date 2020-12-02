Локдаун: Немчинов объяснил, планируют ли закрывать международное сообщение

2 декабря, 2020, 22:26

Министр Кабинет министров Олег Немчинов рассказал, планируют ли закрывать междугороднее и международное сообщение

Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24", передает "РБК-Украина".

"Если будут приниматься решения о дополнительных карантинных ограничениях, на сколько я видел выводы экспертов, то об остановке междугороднего или международного транспорта речи не идет", - рассказал он.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине в любом случае введут жесткий карантин .

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