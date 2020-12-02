Кулеба попросил НАТО проводить больше учений в Украине

2 декабря, 2020, 21:29

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба просит НАТО проводить больше военных учений на территории Украины

Об этом Кулеба заявил в видеообращении по итогам своего участия в специальной сессии глав МИД стран-членов НАТО.

В частности, глава МИД сообщил, что сегодня нарушил два вопроса: "Сказал коллегам из НАТО, что Украина хочет больше взаимодействия с Альянсом, и в частности, мы хотим больше натовских учений на территории Украины".

Он добавил, что ряд партнеров вспомнили о принципиальной поддержке членства Украины в НАТО.

"Также не мог, конечно, не сказать о том, что мы будем двигаться и в дальнейшем к членству в Альянсе, и план действий по членству на этом пути должен быть нам предоставлен, так же как и Грузии", - подчеркнул Кулеба.

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