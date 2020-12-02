Не буду вдаваться в детали засекреченного обсуждения, - Столтенберг о венгерских жалобах на Украину

2 декабря, 2020, 20:46

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что Венгрия и Украина смогут урегулировать двусторонние проблемные вопросы

Об этом Столтенберг сообщил во время онлайн-пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав МИД стран-членов Альянса, сообщает УНИАН.

В частности, его спросили, ставил ли министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вопрос обысков в офисах венгерского меньшинства на Закарпатье, и какой была реакция других министров.

"Я не собираюсь вдаваться в детали засекреченного обсуждения на министерской встрече НАТО. Хорошо известно, что существует двусторонний спор между Венгрией и Украиной, и я надеюсь, что обе страны смогут его урегулировать", - подчеркнул Столтенберг.

Он считает, что сегодняшняя встреча демонстрирует способность продолжать укреплять партнерство Альянса с Украиной.

"Мы способны оказывать больше поддержки, и мы можем встречаться на министерском уровне для обсуждения вопросов, вызывающих общую обеспокоенность", - добавил он.