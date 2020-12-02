Не буду вдаваться в детали засекреченного обсуждения, - Столтенберг о венгерских жалобах на Украину
Об этом Столтенберг сообщил во время онлайн-пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав МИД стран-членов Альянса, сообщает УНИАН.
В частности, его спросили, ставил ли министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вопрос обысков в офисах венгерского меньшинства на Закарпатье, и какой была реакция других министров.
"Я не собираюсь вдаваться в детали засекреченного обсуждения на министерской встрече НАТО. Хорошо известно, что существует двусторонний спор между Венгрией и Украиной, и я надеюсь, что обе страны смогут его урегулировать", - подчеркнул Столтенберг.
Он считает, что сегодняшняя встреча демонстрирует способность продолжать укреплять партнерство Альянса с Украиной.
"Мы способны оказывать больше поддержки, и мы можем встречаться на министерском уровне для обсуждения вопросов, вызывающих общую обеспокоенность", - добавил он.
- Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто немедленно отреагировал на обыски: вызвал посла Украины "на ковер" и заявил, что пожалуется на Украину на заседании НАТО 1 декабря.
- Также Служба безопасности Украины заявила, что проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые исполнили венгерский гимн во время присяги.
- 1 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал на разговор венгерского посла Иштвана Ийдярто. Стороны говорили о ситуации на Закарпатье и отношениях между странами
- 2 декабря Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты Сюртовской ОТО во время присяги пели не воспевание Венгрии, а "молитву венгров, которой несколько сотен лет"