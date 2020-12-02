Коронавирусом переболела моя жена, - Шмыгаль
2 декабря, 2020, 22:00
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его жена переболела коронавирусом
Об этом премьер-министр рассказал в интервью "Корреспонденту ".
"Моя семья тоже прошла путь коронавируса. Переболела моя жена. В легкой форме, но все же это сложная и коварная болезнь", - сказал он.
Премьер-министр также напомнил, что "маска - это один из способов уберечь тех, кто находится рядом с вами".
- Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готовит проект тотального тестирования на COVID-19.
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