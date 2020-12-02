Коронавирусом переболела моя жена, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр рассказал в интервью "Корреспонденту ".

"Моя семья тоже прошла путь коронавируса. Переболела моя жена. В легкой форме, но все же это сложная и коварная болезнь", - сказал он.

Премьер-министр также напомнил, что "маска - это один из способов уберечь тех, кто находится рядом с вами".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готовит проект тотального тестирования на COVID-19.

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