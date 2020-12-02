Кабмин работает над проектом тотального тестирования на COVID-19 - Шмыгаль
2 декабря, 2020, 19:27
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готовит проект тотального тестирования на COVID-19
Об этом он сказал в интервью "Корреспондент" .
"Кабмин также работает над проектом тотального тестирования на COVID-19. Приоритеты - Киев и область, областные центры и крупные города с населением свыше 100 тыс. человек", - сказал Шмыгаль.
Он также добавил, что в конце года все же будут ограничения для бизнеса, несмотря на то, что это время традиционного заработка.
"Какими они будут - мы как раз сейчас обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами. Нам надо подвести итоги карантина выходного дня, чтобы понять его эффективность и составить план действий на конец года", - отметил Шмыгаль.
- Напомним, Минздрав планирует представить на следующей неделе стратегии вакцинации украинцев от коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb