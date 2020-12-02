Кабмин работает над проектом тотального тестирования на COVID-19 - Шмыгаль

Об этом он сказал в интервью "Корреспондент" .

"Кабмин также работает над проектом тотального тестирования на COVID-19. Приоритеты - Киев и область, областные центры и крупные города с населением свыше 100 тыс. человек", - сказал Шмыгаль.

Он также добавил, что в конце года все же будут ограничения для бизнеса, несмотря на то, что это время традиционного заработка.

"Какими они будут - мы как раз сейчас обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами. Нам надо подвести итоги карантина выходного дня, чтобы понять его эффективность и составить план действий на конец года", - отметил Шмыгаль.

Напомним, Минздрав планирует представить на следующей неделе стратегии вакцинации украинцев от коронавируса.

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