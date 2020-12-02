Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА Гусева

2 декабря, 2020, 15:52

Правительство согласовало увольнение Юрия Гусева с поста главы Херсонской облгосадминистрации

Соответствующий проект указа президента был принят на заседании правительства в среду, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram .

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Согласовал увольнение Гусева Юрия Вениаминовича с должности главы Херсонской областной государственной администрации (в связи с переходом на другую работу)", - написал Мокан.

Отметим, Гусев был главой Херсонской ОГА с 13 июля 2019 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил главу Николаевской ОГА Александра Стадника

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