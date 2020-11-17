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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил главу Николаевской ОГА

Зеленский уволил главу Николаевской ОГА


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский уволил председателя Николаевской ОГА Александра Стадника

Об этом говорится на сайте ОПГ.

"Освободить Стадника Александра Васильевича от должности председателя Николаевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.

В свою очередь временно исполняющим обязанности председателя ОГА назначен первый заместитель Георгий Решетилов.

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