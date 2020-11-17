Зеленский уволил главу Николаевской ОГА

17 ноября, 2020, 17:49

Об этом говорится на сайте ОПГ.

"Освободить Стадника Александра Васильевича от должности председателя Николаевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.

В свою очередь временно исполняющим обязанности председателя ОГА назначен первый заместитель Георгий Решетилов.

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