Зеленский уволил главу Николаевской ОГА
17 ноября, 2020, 17:49
Об этом говорится на сайте ОПГ.
"Освободить Стадника Александра Васильевича от должности председателя Николаевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.
В свою очередь временно исполняющим обязанности председателя ОГА назначен первый заместитель Георгий Решетилов.
Президент Владимир Зеленский уволил председателя Николаевской ОГА Александра Стадника
Об этом говорится на сайте ОПГ.
"Освободить Стадника Александра Васильевича от должности председателя Николаевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.
В свою очередь временно исполняющим обязанности председателя ОГА назначен первый заместитель Георгий Решетилов.
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