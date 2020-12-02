Степанов: До следующей недели должна быть готова стратегия вакцинации от COVID-19

2 декабря, 2020, 16:55

МЗ планирует представить на следующей неделе стратегию вакцинации украинцев от коронавируса

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.

Он отметил, что в Украине есть разветвленная система обычной вакцинации, но есть вопрос по хранению вакцины при -70 ° C.

"Но уже есть понимание этого. Мы сейчас дорабатываем финальный документ. В конце этой - начале следующей недели уже предоставим всю эту стратегию вакцинации с учетом наших возможностей, того, где мы будем вакцинировать, где будут эти центры, в какие сроки и какие категории граждан будут вакцинироваться в первую очередь, во вторую и так далее ", - отметил Степанов.

Напомним, Кабинет министров отменит уплату ввозного налога на добавленную стоимость (НДС) на вакцины и лекарства против COVID-19.

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