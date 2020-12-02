Агентство ЕС раскритиковало Британию за быстрое одобрение вакцины против коронавируса

Об этом сообщает The Guardian .

"Государства-члены ЕС могут выбрать путь экстренного утверждения вакцин, однако его собственная процедура является надлежащим регулирующим механизмом в нынешней чрезвычайной ситуации в связи с пандемией, чтобы предоставить всем гражданам ЕС доступ к вакцине и поддержать массовую кампанию вакцинации", - говорится в сообщении .

В Европейском агентстве отметили, что его процедура требует больше проверок, чем выбранная Британией экстренная. В ЕС решение об утверждении вакцины Pfizer / BioNTech может быть принято до 29 декабря.

Представитель Европейской комиссии заявил, что процедура EMA базируется на большем количестве доказательств.

Напомним, что Великобритания - первая страна в мире, которая одобрила вакцину против COVID компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования.

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