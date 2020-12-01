Выборы в США: Минюст не нашел существенных фальсификаций с голосами

1 декабря, 2020, 22:58

Министерство юстиции США не выявило таких случаев мошенничества с голосами на выборах президента, которые могли бы радикально изменить результаты голосования

Об этом заявил генеральный прокурор США Уильям Барр в интервью Associated Press.

"На сегодня мы не наблюдаем фальсификаций такого масштаба, который мог бы повлиять на результат выборов", - подчеркнул Барр.

Барр рассказал, что работники Минюста и агенты Федерального бюро расследований проверяют жалобы и информацию о возможных нарушениях на выборах, но так и не нашли никаких доказательств.

Напомним, что действующий президент США Дональд Трамп вдруг подавал в суд за результаты голосования в штате Висконсин через объявления победы Байдена.

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