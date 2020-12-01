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Espreso.tvМирВойска РФ в Приднестровье нарушают территориальную целостность Молдовы, - Столтенберг

Войска РФ в Приднестровье нарушают территориальную целостность Молдовы, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы и это еще один пример нарушения международного права

Об этом он заявил во время пресс конференции по итогам видеовстречи глав МИД стран-участниц НАТО, передает РБК-Украина .

"Мы видим, как Россия разворачивает войска вопреки желанию правительств наших близких соседей. Как Россия провела незаконную аннексию Крыма, как она продолжает дестабилизировать ситуацию в восточной Украине, как она действует в частях Грузии или ее присутствие в Молдове, в Приднестровье", - подчеркнул генсек НАТО.

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