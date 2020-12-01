Войска РФ в Приднестровье нарушают территориальную целостность Молдовы, - Столтенберг

1 декабря, 2020, 21:08

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы и это еще один пример нарушения международного права

Об этом он заявил во время пресс конференции по итогам видеовстречи глав МИД стран-участниц НАТО, передает РБК-Украина .

"Мы видим, как Россия разворачивает войска вопреки желанию правительств наших близких соседей. Как Россия провела незаконную аннексию Крыма, как она продолжает дестабилизировать ситуацию в восточной Украине, как она действует в частях Грузии или ее присутствие в Молдове, в Приднестровье", - подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, ранее Майя Санду, избранная на пост президента Молдовы, заявила, что будет требовать вывода группы российских войск из Приднестровья.

Впоследствии, новоизбранный президент Республики Молдова Мая Санду выступила за необходимость вывода из Приднестровья российских военных. В России заявили, что подобное с ними не обсуждалось.

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