Войска РФ в Приднестровье нарушают территориальную целостность Молдовы, - Столтенберг
1 декабря, 2020, 21:08
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы и это еще один пример нарушения международного права
Об этом он заявил во время пресс конференции по итогам видеовстречи глав МИД стран-участниц НАТО, передает РБК-Украина .
"Мы видим, как Россия разворачивает войска вопреки желанию правительств наших близких соседей. Как Россия провела незаконную аннексию Крыма, как она продолжает дестабилизировать ситуацию в восточной Украине, как она действует в частях Грузии или ее присутствие в Молдове, в Приднестровье", - подчеркнул генсек НАТО.
- Напомним, ранее Майя Санду, избранная на пост президента Молдовы, заявила, что будет требовать вывода группы российских войск из Приднестровья.
- Впоследствии, новоизбранный президент Республики Молдова Мая Санду выступила за необходимость вывода из Приднестровья российских военных. В России заявили, что подобное с ними не обсуждалось.
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