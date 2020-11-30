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Espreso.tvМирВ Аризоне на выборах президента официально победил Байден

В Аризоне на выборах президента официально победил Байден


фото: Reuters
В американском штате Аризона закончили установление результатов президентских выборов

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Госсекретарь Аризоны Кэти Хоббс утвердила победу Байдена на выборах президента США в этом штате.

По ее словам, избирательный процесс был очень безопасным, "несмотря на необоснованные утверждения об обратном", намекнув на постоянные заявления действующего президента Дональда Трампа.

Таким образом Байден получил 11 голосов выборщиков в Аризоне.

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