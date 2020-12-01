В Раде депутатские фракции и группы имеют три позиции относительно решения КСУ, - Разумков

1 декабря, 2020, 22:45

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что депутатские фракции имеют три позиции относительно решения Конституционного суда Украины

Об этом сообщает 112 Украина.

"Если до конца года не будет возвращена эта статья, это поставит под серьезную угрозу того, что не будут декларироваться люди в следующем году. Я считаю, что это недопустимо, и мы должны сделать все, в том числе идя на компромиссы, иногда на компромиссы с собой, чтобы это эффективно работало. И чтобы в дальнейшем решение Рады не вызвало дискуссии о конституционности в будущем ", - сказал Разумков.