В Раде депутатские фракции и группы имеют три позиции относительно решения КСУ, - Разумков
1 декабря, 2020, 22:45
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что депутатские фракции имеют три позиции относительно решения Конституционного суда Украины
Об этом сообщает 112 Украина.
"Если до конца года не будет возвращена эта статья, это поставит под серьезную угрозу того, что не будут декларироваться люди в следующем году. Я считаю, что это недопустимо, и мы должны сделать все, в том числе идя на компромиссы, иногда на компромиссы с собой, чтобы это эффективно работало. И чтобы в дальнейшем решение Рады не вызвало дискуссии о конституционности в будущем ", - сказал Разумков.
По данным Разумкова три позиции, которые имеют депутатские фракции по решению КСУ, можно разделить на: восстановление статьи о непредоставлении информации или недостоверной информации в декларировании; создание условий и возвращение норм, позволяющих эффективно функционировать НАПК; создание условий, которые бы сбалансировали решения тех или иных институтов власти, в том числе КСУ.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- В Раде зарегистрировали законопроект Разумкова о восстановлении е-декларирования. В то же время законопроект Зеленского, который предполагает роспуск КСУ, раскритиковали даже во фракции "Слуги народа".
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