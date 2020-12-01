 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Раде депутатские фракции и группы имеют три позиции относительно решения КСУ, - Разумков

В Раде депутатские фракции и группы имеют три позиции относительно решения КСУ, - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что депутатские фракции имеют три позиции относительно решения Конституционного суда Украины

Об этом сообщает 112 Украина.

"Если до конца года не будет возвращена эта статья, это поставит под серьезную угрозу того, что не будут декларироваться люди в следующем году. Я считаю, что это недопустимо, и мы должны сделать все, в том числе идя на компромиссы, иногда на компромиссы с собой, чтобы это эффективно работало. И чтобы в дальнейшем решение Рады не вызвало дискуссии о конституционности в будущем ", - сказал Разумков.

По данным Разумкова три позиции, которые имеют депутатские фракции по решению КСУ, можно разделить на: восстановление статьи о непредоставлении информации или недостоверной информации в декларировании; создание условий и возвращение норм, позволяющих эффективно функционировать НАПК; создание условий, которые бы сбалансировали решения тех или иных институтов власти, в том числе КСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 декабря, 2020 вторник

больше новостей

1 декабря, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать