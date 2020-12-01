УЕФА назвал 50 лучших футболистов года

1 декабря, 2020, 14:10

УЕФА назвал 50 футболистов, претендующих на попадание в символическую сборную 2020 года

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Вратари: Алиссон ( "Ливерпуль"), Антони Лопеш ( "Лион"), Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер ( "Бавария"), Облак ( "Атлетико")

Защитники: Давид Алаба ( "Бавария"), Трент Александер-Арнолд ( "Ливерпуль"), Анхелиньо ( "Лейпциг"), Бернат (ПСЖ), Альфонсо Дэвис ( "Бавария"), Маттейс где Лигт ( "Ювентус"), де Врей ( "Интер"), Ханс Хатебур ( "Аталанта"), Йозуа Киммо ( "Бавария"), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Серхио Рамос ( "Реал"), Эндрю Робертсон ( "Ливерпуль"), Тиаго Силва ( "Челси"), Дайо Упамекано ( "Лейпциг"), Вирджил ван Дейк ( "Ливерпуль").

Полузащитники: Тиаго Алькантара ( "Ливерпуль"), Уссем Ауар ( "Лион"), Эвер Банега ( "Севилья" / "Аль-Шааб"), Николо Барелла ( "Интер"), Кингсли Коман ( "Бавария"), Кевин де Брюйне ( "Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ( "Манчестер Юнайтед"), Алехандро Гомес ( "Аталанта"), Леон Горетцка ( "Бавария"), Кай Хавертц ( "Челси"), Джордан Хендерсон ( "Ливерпуль"), Иосиф Иличич ( "Аталанта"), Маркиньос (ПСЖ), Томас Мюллер ( "Бавария"), Марсель Забитцер ( "Лейпциг")

Нападающие: Эрлинг Холланд ( "Боруссия", Дортмунд), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Жоау Феликс ( "Атлетико"), Серж Гнабри ( "Бавария"), Иммобиле ( "Лацио"), Кейн ( "Тоттенхэм") Роберт Левандовски ( "Бавария"), Лукаку ( "Интер"), Садьо Мане ( "Ливерпуль"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ( "Барселона"), Неймар (ПСЖ), Криштиану Роналду ( "Ювентус" ), Мохамед Салах ( "Ливерпуль"), Стерлинг ( "Манчестер Сити").

Символическая сборная 2020 будет сформирована за голосованием болельщиков на официальном сайте УЕФА.

Напомним, 25 ноября ФИФА обнародовала имена претендентов на звание лучшего игрока 2020 года.

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