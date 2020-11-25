ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста мира-2020

25 ноября, 2020, 11:40

Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала имена претендентов на звание лучшего игрока 2020 года

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

На звание лучшего футболиста мира 2020 претендуют

Алькантара ( "Бавария" / "Ливерпуль"), Криштиану Роналду ( "Ювентус"), Кевин Де Брюйне ( "Манчестер Сити"), Роберт Левандовски ( "Бавария"), Садио Мане ( "Ливерпуль"), Килиан Мбаппе (ПСЖ ), Лионель Месси ( "Барселона"), Неймар (ПСЖ), Серхио Рамос ( "Реал"), Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк (оба - "Ливерпуль").

Церемония ФИФА The Best 2020 состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате. Голосование лучших игроков мира стартует сегодня, 25 ноября, и будет завершено 9 декабря.

В 2019 году лучшим футболистом мира был признан аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси.

В июле французское издание France Football заявил, что решило не вручать "Золотой мяч" через паузу в сезоне, объявленную из-за пандемии коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb