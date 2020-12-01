США получили первую поставку вакцин Pfizer против COVID-19

1 декабря, 2020, 15:28

В США осуществили первую поставку вакцин Pfizer от коронавируса из Брюсселя

Об этом сообщает CNBC.

"В США уже осуществили первую воздушную поставку вакцин Pfizer из Брюсселя в аэропорт Чикаго. Хотя вакцины от COVID-19 производителей Pfizer/BioNTech и Moderna пока не получили официального разрешения в США", - говорится в сообщении.

Ранее в фармкомпании сообщали, что до момента разрешения не будут осуществлять поставок.

Также 10 декабря состоится обсуждение по лицензии Pfizer, которая подала заявку 20 ноября - если разрешение поступит в срок, первые дозы американцы получат через несколько недель после решения. Moderna также подала заявку.

Отмечается, что из-за необходимости в низких температурах (до -70°C) авиатранспорт требует разрешения на перевозку большего количества сухого льда для поддержания температур. Сухой лед имеет опасные испарения, из-за чего разрешенный объем пока ограничен до около тонны за полет.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцины Pfizer и Moderna от COVID-19 могут быть доступными для граждан Соединенных Штатов Америки к Рождеству.

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