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Espreso.tvСпортСемикратный чемпион Формулы-1 заболел коронавирусом

Семикратный чемпион Формулы-1 заболел коронавирусом


фото: Getty Images
Семикратный чемпион мира по автогонкам Формула-1 британец Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на COVID-19

Об этом сообщает Формула-1 в twitter.

Из-за болезни Хэмилтон не выступит на Гран-при Сахир, которое состоится 4-6 декабря в Бахрейне.

Британец, выступающий за Mercedes, выиграл Гран-при Бахрейна 29 ноября, ранее он досрочно обеспечил себе титул чемпиона мира-2020.

Льюис Хэмилтон в нынешнем сезоне выиграл ЧМ в седьмой раз и повторил рекорд немца Михаэля Шумахера.

Британец также становился чемпионом Формулы-1 в 2008-м, в 2014 году, в 2015-м и в 2017, 2018 и 2019 годах.

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