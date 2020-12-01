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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Реал": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

"Шахтер" - "Реал": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Букмекеры считают "Реал" фаворитом матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Букмекерские конторы предлагают на победу "Реала" коэффициент 1,45, на ничью дают 4,75, а в выигрыш "Шахтера" не верят - 6,50.

Матч "Шахтер" - "Реал" состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:55.

Перед игрой "Шахтер" 4 очка и занимает в турнирной таблице группы B третье место. 7 пунктов имеет "Реал". У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидером является менхенгладбахская "Боруссия", которая набрала 8 очков.

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