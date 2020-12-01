"Шахтер" - "Реал": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

1 декабря, 2020, 13:45

Букмекеры считают "Реал" фаворитом матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Букмекерские конторы предлагают на победу "Реала" коэффициент 1,45, на ничью дают 4,75, а в выигрыш "Шахтера" не верят - 6,50.

Матч "Шахтер" - "Реал" состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:55.

Перед игрой "Шахтер" 4 очка и занимает в турнирной таблице группы B третье место. 7 пунктов имеет "Реал". У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидером является менхенгладбахская "Боруссия", которая набрала 8 очков.

Напомним, 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" победил в Мадриде "Реал" со счетом 3: 2.

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