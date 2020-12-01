"Локомотив" опозорился в Москве и почти потерял шансы на выход в плей-офф
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За австрийцев дубль сделал Мергим Бериша, еще одним забитым мячом отметился Карим Адейеми. В составе "Локомотива" пенальти реализовал Антон Миранчук.
Лидером группы А является мюнхенская "Бавария", которая провела пока 4 матча. В 22:00 немцы начали матч со второй командой турнирной таблицы - мадридским "Атлетико". "Зальцбург" с 4 баллами занимает второе место, а "Локомотив" с 3 очками последний.
У "Локомотива" остаются минимальные шансы на выход в плей-офф. Для этого россиянам нужно победить "Баварию" в последнем туре.
Лига чемпионов
5-й тур
1 декабря
Группа А
"Локомотив" (Россия) - "Зальцбург" (Австрия) 1:3
Голы: Миранчук, 79 (пен.) - Бериша, 28, 41, Адейеми, 81
- 1 декабря во 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 2:0 .
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