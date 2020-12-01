"Локомотив" опозорился в Москве и почти потерял шансы на выход в плей-офф

1 декабря, 2020, 22:03

В 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов московский "Локомотив" проиграл австрийскому "Зальцбургу" со счетом 1:3

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За австрийцев дубль сделал Мергим Бериша, еще одним забитым мячом отметился Карим Адейеми. В составе "Локомотива" пенальти реализовал Антон Миранчук.

Лидером группы А является мюнхенская "Бавария", которая провела пока 4 матча. В 22:00 немцы начали матч со второй командой турнирной таблицы - мадридским "Атлетико". "Зальцбург" с 4 баллами занимает второе место, а "Локомотив" с 3 очками последний.

У "Локомотива" остаются минимальные шансы на выход в плей-офф. Для этого россиянам нужно победить "Баварию" в последнем туре.

Лига чемпионов

5-й тур

1 декабря

Группа А

"Локомотив" (Россия) - "Зальцбург" (Австрия) 1:3

Голы: Миранчук, 79 (пен.) - Бериша, 28, 41, Адейеми, 81

1 декабря во 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 2:0 .