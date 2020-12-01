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Espreso.tvЭкономикаМитинг против обязательных кассовых аппаратов: предприниматели требуют встречи с Зеленским

Митинг против обязательных кассовых аппаратов: предприниматели требуют встречи с Зеленским

Физические-лица предприниматели протестуют против обязательного введения кассовых аппаратов и отмены упрощенной системы налогообложения

Как передает Еспресо.TV , протест предпринимателей против введения кассовых аппаратов под парламентом завершился. Митингующие направляются ходом в направлении Бессарабской площади, автомобильное движение которой сейчас приостановлено.

Отмечается, что митингующие планируют вернуться под Офис президента с требованием встречи с Зеленским, чтобы еще раз объяснить ему свои требования, поскольку, по словам участников акции протеста, президент, парламент и правительство их не услышали.

Напомним, участники акции протеста требуют полной отмены обязательного внедрения регистраторов расчетных операций (РРО), а также сохранение упрощенной системы налогообложения. По словам предпринимателей, малый бизнес финансово не может себе позволить установки кассовых аппаратов и содержание бухгалтеров в случае отмены упрощенной системы.

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