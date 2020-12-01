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Espreso.tvСпортЛидер "Динамо" больше не сыграет в 2020 году из-за травмы

Лидер "Динамо" больше не сыграет в 2020 году из-за травмы


фото: Getty Images
Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский сломал ребро и больше не сыграет в 2020 году

Об этом сообщает dynamomania.com.

По информации источника, Буяльский травмировался на тренировке "Динамо". При столкновении с Денисом Гармашем хавбек сломал ребро. Точные сроки восстановления не сообщаются, но известно, что он больше не сыграет в 2020 году.

В этом сезоне Виталий Буяльский сыграл 16 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 3,5 млн евро.

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