Лидер "Динамо" больше не сыграет в 2020 году из-за травмы

1 декабря, 2020, 18:33

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский сломал ребро и больше не сыграет в 2020 году

Об этом сообщает dynamomania.com.

По информации источника, Буяльский травмировался на тренировке "Динамо". При столкновении с Денисом Гармашем хавбек сломал ребро. Точные сроки восстановления не сообщаются, но известно, что он больше не сыграет в 2020 году.

В этом сезоне Виталий Буяльский сыграл 16 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 3,5 млн евро.

Напомним, 1 декабря главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что для "Динамо" важнейшей в нынешней Лиге чемпионов станет домашняя встреча с венгерским "Ференцварошем".

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