 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоКличко принял присягу городского головы Киева

Кличко принял присягу городского головы Киева


фото: Офіційний портал Києва
1 декабря на первой сессии Киевсовета Виталий Кличко принял присягу городского головы столицы

Об этом сообщает " Укринформ ".

Первое заседание Киевсовета началось с зачитывания и объявления результатов выборов председателем городской ТИК.

Сразу по этому Виталий Кличко принял присягу мэра Киева и получил от ТИК удостоверение Киевского городского головы.

Отмечается, что на первом заседании вновь избранные депутаты получат удостоверения и начнут работу.

  • Напомним, Виталий Кличко победил на выборах миького головы столицы в первом туре.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 декабря, 2020 вторник

больше новостей

1 декабря, 2020 вторник

30 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать