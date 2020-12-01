Кличко принял присягу городского головы Киева
1 декабря, 2020, 13:19
1 декабря на первой сессии Киевсовета Виталий Кличко принял присягу городского головы столицы
Об этом сообщает " Укринформ ".
Первое заседание Киевсовета началось с зачитывания и объявления результатов выборов председателем городской ТИК.
Сразу по этому Виталий Кличко принял присягу мэра Киева и получил от ТИК удостоверение Киевского городского головы.
Отмечается, что на первом заседании вновь избранные депутаты получат удостоверения и начнут работу.
- Напомним, Виталий Кличко победил на выборах миького головы столицы в первом туре.
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