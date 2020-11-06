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Espreso.tvОбществоВыборы в Киеве: Кличко победил в первом туре

Выборы в Киеве: Кличко победил в первом туре


фото: zik
Действующий мэр Виталий Кличко победил на выборах мэра Киева

Результаты выборов объявила Киевская городская территориальная избирательная комиссия 6 ноября.

Виталий Кличко победил в первом туре выборов мэра Киева.

Так, он получил 50,52% голосов избирателей.

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