Выборы в Киеве: Кличко победил в первом туре
6 ноября, 2020, 15:36
Действующий мэр Виталий Кличко победил на выборах мэра Киева
Результаты выборов объявила Киевская городская территориальная избирательная комиссия 6 ноября.
Виталий Кличко победил в первом туре выборов мэра Киева.
Так, он получил 50,52% голосов избирателей.
- Напомним, по данным экзит-пола партии УДАР, действующий мэр столицы Виталий Кличко набирает более 50% голосов .
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