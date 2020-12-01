Криклий заявил, что будет настаивать на работе транспорта во время локдауна

1 декабря, 2020, 09:44

При обсуждении возможного локдауна остановка транспорта не рассматривалась

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире 1 + 1 .

"Даже те страны, которые вводили некоторые ограничения относительно функционирования различных отраслей транспорт остается работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим", - сказал министр.

По его словам, планируется ограничивать любой транспорт. Внутренние перелеты отменять также не будут.

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"Продолжаются консультации по введению более жесткого карантина, но финальных дат нет", - подчеркнул глава министерства инфраструктуры.

На вопрос, кто будет иметь право пользоваться транспортом, министр сказал: Выходить надо с рационального подхода. Условно, если не надо ехать на работу, потому карантин, или в торговый центр, потому что он закрыт, то и нагрузка на транспорт меньше ".