COVID-19 попадает в мозг через слизистую носа, - ученые
Об этом говорится в исследовании группы немецких ученых из Берлинского института здоровья и университетской клиники Шарите, сообщает CNN.
Биологи проанализировали образцы тканей 33 пациентов, умерших от COVID-19, и обнаружили доказательства того, что вирус распространяется по нервам от клеток, выстилающих горло и носовые пазухи, к мозгу.
Они также обнаружили высокие концентрации вируса в тканях, связанных с запахом (обонятельная слизистая оболочка).
"Полученные данные могут помочь объяснить некоторые неврологические симптомы коронавирусной инфекции, в частности потерю обоняния, которой страдает много людей, а также головную боль, усталость, рвоту и тошноту", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в роговице, конъюнктиве глаза и слизистой оболочке полости рта были обнаружены низкие уровни вирусной РНК, что, по словам исследователей, подчеркивает оральные и офтальмологические пути как дополнительные потенциальные места проникновения SARS-CoV-2 в ЦНС.
"Уникальность исследования немецких ученых заключается в том, что они впервые получили с помощью электронного микроскопа изображение коронавируса, проникающего внутрь обонятельной слизистой оболочки", - говорится в сообщении.
- Напомним, исследователи Киотского префектурального медицинского университета Японии заявили, что коронавирус может сохраняться на коже человека в течение 9 часов.
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