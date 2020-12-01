COVID-19 попадает в мозг через слизистую носа, - ученые

1 декабря, 2020, 16:30

Коронавирус проникает в мозг человека через нервные клетки в обонятельной слизистой оболочке

Об этом говорится в исследовании группы немецких ученых из Берлинского института здоровья и университетской клиники Шарите, сообщает CNN.

Биологи проанализировали образцы тканей 33 пациентов, умерших от COVID-19, и обнаружили доказательства того, что вирус распространяется по нервам от клеток, выстилающих горло и носовые пазухи, к мозгу.

Они также обнаружили высокие концентрации вируса в тканях, связанных с запахом (обонятельная слизистая оболочка).

"Полученные данные могут помочь объяснить некоторые неврологические симптомы коронавирусной инфекции, в частности потерю обоняния, которой страдает много людей, а также головную боль, усталость, рвоту и тошноту", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в роговице, конъюнктиве глаза и слизистой оболочке полости рта были обнаружены низкие уровни вирусной РНК, что, по словам исследователей, подчеркивает оральные и офтальмологические пути как дополнительные потенциальные места проникновения SARS-CoV-2 в ЦНС.

"Уникальность исследования немецких ученых заключается в том, что они впервые получили с помощью электронного микроскопа изображение коронавируса, проникающего внутрь обонятельной слизистой оболочки", - говорится в сообщении.

Напомним, исследователи Киотского префектурального медицинского университета Японии заявили, что коронавирус может сохраняться на коже человека в течение 9 часов.

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