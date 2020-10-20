Коронавирус может жить на коже человека около девяти часов, - ученые

20 октября, 2020, 15:57

Исследователи Киотского префектурального медицинского университета Японии заявили, что коронавирус может сохраняться на коже человека в течение 9 часов

Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что доцент Хиросэ Рехей и его коллеги из Киотского префектурального медицинского университета в Японии провели исследования, чтобы определить, как долго коронавирус может выжить на коже человека.

Они нанесли на образцы кожи, взятые у умерших, около 100 тыс. коронавирусов и такое же число вирусов гриппа А.

Они обнаружили, что коронавирус оставался заразным примерно 9 часов, а вирус гриппа - примерно 1 час 50 минут.

Напомним, ученые из Гонконгского университета завершили работу над специальным носовым спреем, содержащим вакцину одновременно от обычного гриппа и COVID-19: в следующем месяце начнутся его испытания на людях.

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