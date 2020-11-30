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В Одессе учащихся 5-11 классов переводят на дистанционное обучение

Из-за увеличения случаев коронавируса в Одессе ученики 5-11-х классов переходят на дистанционное обучение

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"По состоянию на 30 ноября 2020 года в школах Одессы на карантин переведены 223 класса, на 70 классов больше, чем на прошлой неделе. Значительное увеличение произошло 26 и 27 ноября. Вследствие различных заболеваний пока болеют более 400 педагогов города, из них 191 - с подтвержденным диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным горсовета, большинство больных - преподаватели 5-11-х классов, которые контактируют с большим количеством учеников.

"В связи с ростом заболеваемости среди учителей и необходимостью прервать контакты между детьми, сегодня, 30 ноября 2020 года, на дистанционном заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации рассмотрен вопрос о переходе 5-11-х классов на дистанционное обучение с 1 по 11 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

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